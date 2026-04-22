⁠Nuevas pistas sobre el paradero de la ropa desaparecida de Madonna: al parecer nadie las robó

La policía de Indio, California ha llegado a la conclusión de que nadie robo las maletas desaparecidas de Madonna.

Después de que Madonna sorprendiera al ser la invitada de Sabrina Carpenter en Coachella y de anunciar un nuevo álbum, la cantante denunció que el vestuario que usó para ese show había desaparecido. Incluso, un representante de la cantante presentó un reporte para oficializar la pérdida.

¿Qué informó la policía sobre la desaparición de la ropa de Madonna?

No obstante, ya hay una actualización sobre el paradero de las históricas prendas. La última vez que las maletas de Madonna fueron vistas fue en un carrito de golf dentro del terreno donde se realiza Coachella. Dicho carro fue manejado por un miembro del staff que llevaba el equipaje para ponerlo en un autobús; sin embargo, cuando llegaron al destino se dieron cuenta de que el equipaje ya no estaba.

Como resultado del reporte de desaparición de dos maletas con ropa y joyas pertenecientes a Madonna, la policía de Indio, California, lugar donde se realiza Coachella, comenzó a investigar el caso. El encargado de interponer la demanda fue un representante de la cantante de Like a Virgin.

Un miembro del equipo de Madonna reportó la desaparición. (Getty Images)

Según informó la policía de Indio, California al medio ABC News , la investigación preliminar que realizaron demostró que el carrito de golf donde fueron transportadas las maletas pasó por un camino oscuro y con baches, razón por la que pudieron haber caído sin que el staff se diera cuenta.

De acuerdo con la policía y su investigación, “no hay evidencia que sugiera que las bolsas fueron intencionalmente robadas”.

La policía cree que las maletas desaparecieron y no fueron robadas. (Getty Images)

¿Cómo anunció Madonna la desaparición de su ropa?

El contenido de las maletas de Madonna es de alto valor sentimental para la cantante, quien incluso compartió en sus historias de Instagram que el outfit que usó para cantar con Sabrina Carpenter en Coachella, el look morado compuesto por guantes, lentes, un corsé, medias y botas, era uno de los outfits perdidos.

Para Madonna las prendas que venían dentro de dichas maletas, tanto el outfit que usó en su presentación, como el resto de artículos, son muy importantes ya que pertenecen a su colección de prendas vintage,

“Mi vestuario que fue tomado de mis archivos personales, la chamarra, el corsé, el vestido y todas las demás prendas” mencionó Madonna, quien también especificó que otras de sus prendas también habían desaparecido. La cantante pidió ayuda para encontrarlas e incluso ofreció una recompensa.

Uno de los outfits que se perdió fue el que usó en Coachella. (Getty Images)

La aparición de Madonna en Coachella

Sabrina Carpenter dejó atónito a su público cuando en medio de su canción, Juno, se pudo ver a Madonna en el escenario, esto sucedió en el segundo fin de semana de Coachella, festival del que la intérprete de Tears fue headliner.

Las cantantes interpretaron los éxitos de Madonna, Vogue y Like a Prayer, para posteriormente cantar Bring your love, una canción que pareciera pertenecer al nuevo álbum Confessions II, secuela del álbum que la reina del pop lanzó en 2005.

Madonna fue la invitada sorpresa de Sabrina Carpenter. (Getty Images)

Hasta ahora no se han encontrado las maletas perdidas de Madonna y la policía no ha dado más información sobre su investigación. Por su parte, la cantante tampoco ha dado actualizaciones.