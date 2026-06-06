Zelensky responde a negativa de Putin de negociar con él con ataque masivo de drones

Moscú. El presidente de Ucrania, Volodymir Zelensky, respondió este sábado a la negativa de su homólogo ruso, Vladimir Putin, de reunirse para negociar la paz con un nuevo ataque masivo con drones contra San Petersburgo, durante la madrugada de la jornada de clausura del Foro Económico en la ciudad natal del titular del Kremlin.

“Es hora de terminar esta guerra. Pero el gobernante ruso quiere combatir. Por eso mantienen su vigencia las represalias ucranias contra la agresión. Esta madrugada nuestros drones sobrevolaron más de mil kilómetros hasta la región de (San) Petersburgo, los arsenales de la Armada del enemigo y la base (naval) de Kronstadt”, escribió Zelensky en su primer mensaje de este sábado en redes.

“Por ahora, no le veo sentido” a un encuentro con Zelensky, respondió Putin el viernes a una pregunta de la moderadora de la sesión plenaria del Foro Económico de San Petersburgo, Geeta Mohan, periodista del consorcio mediático India Today. Putin, durante un intercambio de frases con Mohan, minimizó el ataque con drones el jueves anterior, el día inaugural del Foro, al decir que Rusia tiene el mejor sistema de defensa antiaérea del mundo y Ucrania no tiene ninguno.

No se sabe cuántos drones usó Ucrania contra Rusia esta vez. El mando militar ucranio nunca revela el número de artefactos que utiliza en cada incursión.

Por su parte, el gobernador de la región de San Petersburgo, Aleksandr Drozdenko, reportó que la defensa antiáerea pudo derribar esta madrugada 144 drones ucranios, cuyos fragmentos cayeron en al menos tres distritos de la zona.

Ni Drozdenko ni el alcalde de San Petersburgo con rango de gobernador, Aleksandr Beglov, precisaron cuántos aparatos aéreos no tripulados lanzó Ucrania. Beglov sólo anunció “un ataque masivo de drones” y recomendó a los habitantes de la ciudad “quedarse en casa, no salir a la calle”.

El canal independiente Astra en Telegram, que acompaña sus noticias de numerosos videos y fotografías del vuelo hasta que se produce un estallido provocado por drones, desafiando a las autoridades rusas que prohíben la difusión de este tipo de evidencias gráficas, afirma que los artefactos ucranios impactaron al menos en la base naval de Kronstadt, sobre todo en los edificios que corresponden al centro de instrucción de cadetes; en el instituto naval de investigaciones en ingeniería térmica; y en el arsenal número 15 de la Armada en Bolshaya Izhora.

El mando militar ucranio, de su lado, mencionó también como objetivos del ataque nocturno los depósitos de combustibles “Petergofsky” y “Neste”, ambos en el distrito Lomonosovsky de San Petersburgo, en los cuales se observaron columnas de humo después de escuchar explosiones.

Asimismo, asegura que atacaron un gran depósito petrolero en Ust-Labinsk, en la región de Krasnodar en el sur de Rusia. Las autoridades de dicha localidad confirmaron que “un ataque de drones provocó un incendio en 5 mil metros cuadrados de la base petrolera Poltavkaya”.

Sobre las siete de la noche de este sábado, el alcalde de Moscú, Serguei Sobianin, dio a conocer que “se interceptó otro dron que se dirigía a la capital rusa”, con lo cual el número de aparatos de ese tipo alcanzó la cifra de 12 el día de hoy.

Desde el martes anterior, Rusia no ha realizado otro “ataque sistemático” contra Kiev, como había anunciado el Kremlin que haría desde que el ejército ucranio bombardeó una residencial estudiantil en Lugansk.

En las 24 horas recientes, según el reporte de la defensa antiáerea ucrania, Rusia lanzó 272 drones, de los cuales 249 fueron derribados o desviados de su ruta.

Los expertos esperan que de, un momento a otro, cuando termine de juntar decenas de misiles y cientos de drones, Rusia asestará el tercer golpe masivo “sistemático”.

Las autoridades ucranias, después de lo que pasó la madrugada del domingo 24 de mayo ya no temen que el ejército ruso vuelva a atacar con el publicitado misil hipersónico de medio alcance Oreshnik.

En esa ocasión se usaron dos misiles de ese tipo: ninguno cayó en Kiev, uno lo hizo en un garaje de Bila Tserkva, pequeña localidad a 80 kilómetros de la capital ucrania, y el otro, en la parte de Donietsk que controlan las tropas rusas.

Esto hizo dudar a los analistas de la precisión del Oreshnik y el propio Putin, en su reciente encuentro con ejecutivos de agencias noticiosas, justificó los extraños blancos que eligió el Estado Mayor del ejército ruso al comentar que ese misil “todavía no se emplea en condiciones reales de combate, se encuentra en fase experimental y preferimos lanzarlo ahí donde podamos ver mejor su trayectoria de vuelo y el comportamiento de sus múltiples proyectiles”.