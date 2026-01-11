Yuri enfrenta a Netflix tras el rechazo a su serie “Icónica Tour”

Yurireveló -de 62 años de edad- que Netflix rechazó su serie “Icónica Tour” y la noticia dividió opiniones en redes sociales.

Yuri documentó todo el proceso de su show “Icónica Tour” para una docuserie, pero ninguna plataforma en streaming quiere transmitirla.

Netflix rechazó la serie “Icónica Tour” de Yuri

El pasado 8 de enero, Yuri respondió el comentario de un fan que le pedía hacer un documental para Netflix.

“Un documental para Netflix porfa, lo necesitamos”, decía el comentario de un fan de Yuri.

La cantante veracruzana respondió que sí le propuso a Netflix que hiciera su serie, pero la rechazaron: “Lamentablemente, a Netflix no le interesó el proyecto de Icónica Tour”.

Todo indica que Yuri sí buscó que Netflix produjera la docuserie, pero obtuvo un rotundo ‘no’: “No le puedes gustar a todo mundo”.

La publicación de Yuri dividió opiniones en redes sociales, pues hubo quien lamentó la decisión de Netflix y otros celebraron.

Raúl Meneses de ‘Las mamás presentan’ se burla de Yuri porque Netflix no la quiere

Entre los comentarios contra Yuri destacó el del comediante y drag Raúl Meneses, del podcast ‘Las mamás presentan’.

“A mí sí me hicieron un especial de comedia”, escribió Raúl Meneses, luego de que Netflix rechazara el proyecto de Yuri.

Recordemos que Yuri ha sido señalada de presuntamente ser homofóbica por lanzar comentarios lamentables sobre la población LGBT.

Raúl Meneses le ‘presumió’ a Yuri que, gracias a su carisma y trabajo, tiene un especial de comedia que produjo Netflix, mientras que ella fue ‘bateada’ por la plataforma.