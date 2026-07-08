“Yo estaría a la altura de Lenin”, Trump en la cumbre de la OTAN

Ankara. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo que él sería “el mejor comunista” porque es “fácil de vender”. “Estaría a la altura de Lenin. Sería tan bueno como cualquiera”, declaró en la cumbre de la OTAN en Ankara, tras ser cuestionado respecto a sus advertencias contra el avance del comunismo dentro y fuera de Estados Unidos.

“Tienes alquiler gratis de por vida. Lo que no dicen es que en 12 meses estarás viviendo en la miseria. Tienes una casa gratis. ¿A alguien le gustaría tener una casa gratis? Se la quitaremos a alguien. Te la daremos a ti. Habrá asesinatos por todas partes. El comunismo es un desastre”, prosiguió.

Para el mandatario estadunidense, una de las razones por las que le va “tan bien” con la comunidad hispana es que “muchos de ellos vienen de países que fueron esencialmente comunistas” o “socialistas radicales”.