¿Ya te vacunaste contra el sarampión? IMSS tendrá jornada intensiva en el país

Este sábado 21 y domingo 22 de febrero, el Instituto Mexicano del Seguro Social realizará en todas sus instalaciones una jornada intensiva de vacunación contra el sarampiónen el país.

En seguimiento al llamado de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a redoblar esfuerzos para que todas y todos completen sus esquemas de vacunación, el IMSS desplegará un operativo nacional con más de 11 mil servidores públicos, entre personal médico, de enfermería, operativo y administrativo.

El director del IMSS, Zoé Robledo, señaló que vacunarse es un derecho, es la mejor herramienta que tenemos para protegernos del sarampión, por eso este fin de semana, el IMSS estará listo en todo el país para recibir a la población y garantizar que nadie se quede sin su vacuna.

Asimismo, señaló que las dosis se aplicarán en todas las instalaciones del IMSS: hospitales, Unidades de Medicina Familiar, teatros, centros deportivos, Centros de Seguridad Social y explanadas.

Información tomada de Aristegui Noticias