Washington afirma que hará “todo lo posible” para llevar a Raúl Castro ante la justicia de EU

El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, afirmó que Washington hará “todo lo posible” para llevar al ex presidente cubano Raúl Castro ante tribunales estadunidenses, luego de la acusación presentada en Miami por el derribo de dos avionetas civiles de la organización Hermanos al Rescate en 1996.

“No hicimos esta acusación para dar un espectáculo. La hicimos porque realmente necesitamos a Castro aquí (…) y vamos a hacer todo lo posible para traerlo aquí”, declaró Blanche en una entrevista para Fox News, y comparó el caso con las acciones emprendidas previamente contra el presidente venezolano Nicolás Maduro. “Haremos cualquier cosa para traerlo aquí (…) debería ser juzgado por un gran jurado en Miami”, añadió en declaraciones difundidas en redes sociales.

La supuesta acusación contra Castro, de 94 años, incluye presuntos cargos por conspiración por intervenir en la misión de dos ciudadanos estadunidenses, homicidio y destrucción de aeronaves, en relación con el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, incidente en el que murieron cuatro personas.

Blanche sostuvo la semana pasada que existe una orden de arresto contra el ex mandatario cubano y aseguró que enfrentará a la justicia estadunidense “por voluntad propia o de cualquier otra forma”.