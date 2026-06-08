Vuelca tráiler en la carretera Chihuahua–Juárez; conductor resulta con lesiones leves

Un tráiler que circulaba de sur a norte sobre la carretera Chihuahua–Juárez volcó la tarde de este lunes a la altura del kilómetro 31, luego de que el conductor perdiera el control en una curva y saliera del camino.

La pesada unidad terminó sobre su costado izquierdo en un desnivel de aproximadamente metro y medio. El operador sufrió lesiones menores y fue atendido en el lugar. Los primeros respondientes fueron agentes de la Policía Municipal.

Elementos de la Guardia Nacional se hicieron cargo del abanderamiento del accidente y del levantamiento del reporte correspondiente, mientras se esperaba el arribo de grúas para retirar la unidad siniestrada.