Vuelca tráiler cargado con algodón en las Curvas del Perico; conductor resulta ileso

La tarde de este sábado se registró una aparatosa volcadura a la altura del kilómetro 4+500 de la carretera libre que conduce de Ciudad Juárez a Chihuahua, en el tramo conocido como Curvas del Perico. Un tráiler que transportaba varias toneladas de algodón terminó volcado sobre su costado izquierdo, luego de que el conductor presuntamente se quedara dormido al volante.

De acuerdo con los primeros reportes, el operador perdió el control en una de las curvas, lo que provocó que el tractocamión derrapara varios metros antes de salir de la cinta asfáltica. La pesada unidad quedó fuera del camino, con severos daños materiales y parte de la carga expuesta.

Al lugar acudieron paramédicos de Ángeles Blancos, quienes brindaron atención médica al chofer. A pesar de lo aparatoso del accidente, no fue necesario su traslado a un hospital, ya que las lesiones que presentaba no eran de consideración.

Elementos de la Guardia Nacional se encuentran en espera para hacerse cargo del percance, realizar el peritaje correspondiente y coordinar las maniobras para el retiro del vehículo siniestrado, a fin de evitar riesgos adicionales en la circulación.