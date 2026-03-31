Votará Rosana Díaz por aspirante a la CEDH que resultó mejor calificada; irracional que se “ensucie” su aspiración, afirma

La diputada local de Morena, Rosana Díaz, adelantó que votará por la aspirante que está mejor calificada para presidir la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), en este caso Ada Miriam Aguilera, de quien la bancada morenista que coordina Cuauhtémoc Estrada afirmó que es inelegible y que por tanto exigirán que el dictamen sea retirado.

“Voy a votar por quien tenga la calificación más alta. No se hicieron estas entrevistas y estas calificaciones para no tomarse en cuenta”, declaró Día Reyes.

La diputada lamentó “la manera en que se trató de empañar o ensuciar la aspiración de una de ellas, no me parece muy razonable”.

Asimismo, respecto a la ruptura entre ella y su fracción parlamentaria, en especial con el coordinador Cuauhtémoc Estrada, Rosana Díaz explicó que “ese quiebre venía desde hace mucho. Ese quiebre no se dio en diciembre del año pasado. Ese quiebre viene desde la legislatura pasada. De hecho, cuando lo nombran a él nuevamente, yo no estuve de acuerdo cuando lo nombran coordinador. Y voy a pedir medidas cautelares que se le apliquen y que deje de ser el coordinador”.