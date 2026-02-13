Votación de exhorto respecto a Monte Xenit desata confrontación entre diputados; panistas vuelven a exigirle a Brenda Ríos no politizar

Hoy durante la sesión de la Diputación Permanente, la votación respecto a un punto de acuerdo presentado por la diputada morenista Brenda Ríos en torno al caso Monte Xenit, desató polémica entre los diputados asistentes, lo que derivó en que la legisladora panista Nancy Frías, le exigiera dejar de politizar el tema.

El exhorto en primera instancia quedó en un empate, por lo que el presidente de Congreso del Estado, Guillermo Ramírez, utilizó su voto de calidad para el desempate, sin embargo, los diputados morenistas presentes recordaron que ya se había cerrado la votación.

El hecho generó molestia en la diputada Brenda Ríos, quienes exigió respetar las prácticas parlamentarias y así evitar que su exhorto fuera desechado.

Mientras que el presidente del Congreso le recordó que sí estaban respetando el reglamento, además de que la diputada panista Nancy Frías, quien representa al Distrito 12, donde se ubica Monte Xenit, conectó virtualmente y le pidió a Ríos Prieto dejar de usar ese tema para su beneficio político.

Además, Frías le recordó que ella no acudió a la sesión de la Permanente debido a que está recorriendo el territorio, además de señalar que está politizando el asunto, pues desde que sucedió el derrumbe, en septiembre de 2024, el Gobierno Municipal ha estado atento al caso, mientras que Brenda Ríos señaló que la atención al caso ha sido insuficiente y que si tanto le importa el tema de Monte Xenit, debió haber acudido a la sesión.

La confrontación subió de tono y la Presidencia del Congreso optó por solicitar un receso de 10 minutos, con la finalidad de revisar el reglamento y las prácticas parlamentarias, por lo que al regresar del receso, el punto de acuerdo volvió a someterse a votación y fue desechado por mayoría.