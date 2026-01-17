Volveríamos a los 70s: Lorenzo Córdova

La propuesta de reducción de legisladores plurinominales, de 200 a 100 diputados y de 32 senadores, regresaría a México a la década de los 70s, considera el ex presidente del INE, Lorenzo Córdova.

En entrevista, recordó que entre 1977 y 1988 había 300 diputados electos por mayoría y 100 de representación, lo que garantizaba al priismo tener mayoría absoluta.

Por ejemplo, en 1979, el PRI ganó 296 de los 300 diputados de mayoría, por lo que controlaba el 74 por ciento; aunque 104 curules fueron para la Oposición, su voto no contaba.En 2017, el Presidente Enrique Peña Nieto empujaba también una reducción de plurinominales, pero excluyendo al partido mayoritario.

“Esto es todavía peor que en aquella época del priismo autoritario, pues ahora, al no haber una cláusula de exclusión del partido mayoritario, evidentemente se agrava el problema de la sobrerrepresentación y, por lo tanto, de la subrepresentación de los demás partidos.

Información tomada de Agencia Reforma