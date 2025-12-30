Volcadura deja a menor lesionada cerca de Vitromex

La noche de este martes se registró un aparatoso accidente vial en el camino a Vitromex, a la altura del cruce con la avenida Lombardo Toledano, luego de que una conductora que circulaba en aparente estado de ebriedad perdiera el control de su vehículo.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer viajaba a bordo de un Nissan Sentra color guinda cuando salió del camino y dio varias volteretas. Durante el percance, una menor de 12 años salió proyectada del automóvil, resultando con lesiones de consideración.

Paramédicos arribaron al lugar y brindaron atención prehospitalaria a la menor, quien posteriormente fue trasladada a un hospital infantil para su valoración médica.

Elementos de la Policía Vial se hicieron cargo del reporte correspondiente y de las diligencias para deslindar responsabilidades.