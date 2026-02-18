Visita Alma Portillo instalaciones del Sistema Estatal de Cuidados de Jalisco; busca replicarlo en Chihuahua

La diputada local de Movimiento Ciudadano, Alma Portillo, visitó las instalaciones del Sistema Estatal de Cuidados de Jalisco, con la intención de replicarlo en Chihuahua, luego de la iniciativa que ella mismo presentó en octubre del año pasado.

A través de sus redes sociales, la legisladora parralense señaló:

“No descansaremos en nuestra lucha para que el gobierno construya en Chihuahua un Sistema Estatal de Cuidados. Por ello visité Jalisco, donde estoy conociendo el gran caso de éxito que han construido los gobiernos naranjas y que hoy sirve de ejemplo para todo el país”.

Asimismo, resaltó que “niñas, niños, personas adultas mayores y con discapacidad merecen centros de cuidado dignos y especializados; y sus familias deben recibir el apoyo necesario para salir adelante, con la certeza de que sus seres queridos están bien atendidos”.

Fue el pasado 30 de octubre cuando Portillo Lerma presentó ante el Congreso del Estado la iniciativa de Ley del Sistema de Cuidados para el Estado de Chihuahua, un proyecto que busca reconocer el derecho al cuidado como un derecho humano y establecer la responsabilidad del Estado en garantizar servicios públicos, accesibles y de calidad para todas las personas cuidadoras y quienes requieren cuidados.