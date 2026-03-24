Vinculan a proceso penal a padres de menor asesinado y abandonado en el Kilómetro 27

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo la vinculación a proceso en contra de Vianey Esmeralda H. G, y Brayan Gabriel S. A., por el delito de homicidio agravado calificado, cometido en perjuicio de su menor hijo en hechos registrados en Ciudad Juárez.

Además, Vianey Esmeralda H. G., también fue vinculada por el delito contra el respeto y disposición de los cadáveres, al ser ella quien presuntamente abandonó el cuerpo del niño de un año y medio, en un terreno de maleza cercano a la colonia Kilómetro 27 el pasado 10 de marzo.

De igual manera, los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Contra la Vida, indican que Brayan Gabriel S. A., tuvo participación de comisión por omisión en la muerte del menor de edad, que, de acuerdo a la necropsia de ley, falleció por un hematoma subdural consecutivo a traumatismo craneoencefálico.

Los imputados fueron detenidos al cumplimentarles una orden de aprehensión la tarde del sábado 21 de marzo.

Ambos enfrentarán el proceso penal bajo la medida cautelar de prisión preventiva, para lo cual se fijó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declaren sus responsabilidades mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).