Vinculan a proceso a menor de edad imputado por tentativa de homicidio

El Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, acreditó ante un Juez de Control Especializado en Justicia Penal para Adolescentes, la probable responsabilidad del adolescente de iniciales B. J. B. T., en los delitos de portación ilegal de arma de fuego y homicidio en grado de tentativa.

Los datos de prueba expuestos por la representación social, fueron considerados por el Órgano jurisdiccional para vincular a proceso al menor de 17 años de edad.

De acuerdo a la investigación ministerial, el domingo 22 de marzo del 2026, el imputado de 17 años de edad, disparó con un arma de fuego en contra de elementos de la Agencia Estatal de Investigación que realizaban diligencias, en las calles 116 entre Águilas y Moctezuma de colonia Tierra Nueva, en la ciudad de Cuauhtémoc.

Los agentes repelieron la agresión y detuvieron al adolescente, a quien le aseguraron un arma corta de la marca Glock, con su cargador abastecido con cuatro cartuchos útiles, calibres 9 milímetros, asimismo, un fusil calibre .223 con cargador abastecido con 26 tiros.

**Toda persona adolescente debe ser considerada y tratada como inocente en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia firme emitida por órgano jurisdiccional en los términos señalados en esta ley (artículo 26 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes)