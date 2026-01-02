Vinculan a proceso a masculino detenido con droga en Aldama

El Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas de la Fiscalía General del Estado, obtuvo la vinculación a proceso por el delito de narcomenudeo, en su variante de posesión simple, en contra de un sujeto apodado “El Biscocho”, detenido en Ciudad Aldama.

Presentado ante el juez para que responda por los delitos contenidos en la causa penal 3/26 que se le sigue, el Juez de Control decretó de legal la detención y posteriormente, otorgó la vinculación a proceso de Ervey T. S., de 30 años de edad.

Esta persona fue detenida el pasado 30 de diciembre durante operativos e investigaciones para combatir delitos, a cargo de personal de la Unidad Modelo de Atención al Delito de Secuestro.

Al momento de su detención le aseguraron diversas porciones de droga, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público.

En la misma audiencia de formulación de imputación y con los elementos de prueba aportados por la representación social, el juez determinó dictarle la vinculación a proceso.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).