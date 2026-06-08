Vinculan a proceso a joven que chocó contra un vehículo en carretera Chihuahua-Cuauhtémoc y ocasionó la muerte de seis personas

La Unidad de Investigación de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, en el municipio de Santa Isabel, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Axel Fauricio R. Z., por el delito de homicidio agravado imprudencial.

Los datos de prueba presentados por el agente del Ministerio Público, fueron suficientes para acreditar la probable responsabilidad del imputado ante el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos conocedor de la causa penal 4412/2024.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el 2 de noviembre de 2024, Axel Fauricio R. Z., impactó su vehículo de la marca Fiat, modelo 2014, de color negro con placas de circulación del Estado de Sonora, contra un vehículo de la marca Chevrolet, línea Aveo, modelo 2020, de color blanco, en el kilómetro 32 de la carretera Chihuahua-Cuauhtémoc, accidente en el que perdieron la vida seis personas, cuatro mujeres y dos hombres.

A través de las investigaciones ministeriales se logró establecer que el imputado manejaba su vehículo bajo los efectos del alcohol y del narcótico cannabis, cuando invadió el sentido contrario, y causó el choque

Cabe señalar que el proceso de control y vinculación se llevó en su momento, no obstante, el imputado se amparó y se tuvo que reiniciar el proceso, por lo que el 29 de mayo del 2026 se formuló imputación en su contra y en la continuación de la audiencia efectuada el 03 de junio, fue vinculado a proceso.

El Juez de Control, impuso las medidas cautelares al imputado, consistente en no salir del estado de Chihuahua, no acercarse a las víctimas indirectas, y presentarse de manera quincenal ante el Instituto de Servicios Previos al Juicio (ISPJ), del Poder Judicial, durante todo el proceso.

Esta representación social refrenda su compromiso con la aplicación de la justicia para resarcir el daño a las víctimas y aplicar el castigo a los responsables de los delitos.