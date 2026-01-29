Vinculan a proceso a imputado por violencia familiar en Parral

Los datos de prueba expuestos por un agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Sur, fueron determinantes para obtener la vinculación a proceso del imputado Jesús Manuel C. B., por el delito de violencia familiar.

La representación social acreditó la probable responsabilidad del imputado en hechos ocurridos en septiembre del año 2025, en la colonia San Antonio de las Huertas de la ciudad de Parral, en donde agredió a la víctima en la vía pública, ofendiéndola e insultándola, además de amenazarla de muerte.

El Juez de Control del Distrito Judicial Hidalgo conocedor de la causa penal, consideró los argumentos incriminatorios para resolver la situación jurídica del imputado, misma que enfrentará con la medida cautelar de prisión.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)