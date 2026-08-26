Vinculan a proceso a imputado por violencia familiar en la colonia Pensiones Civiles del Estado

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Ricardo Adrián M. M., por el delito de violencia familiar, cometido a tres víctimas, una adulta y dos menores de edad.

En la continuación de la audiencia inicial, un agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Violencia Familiar, acreditó la probable responsabilidad del imputado, por actos abusivos de poder tendientes a dominar controlar y agredir a las víctimas, en hechos ocurridos en abril del año 2020 y marzo del 2023, en un domicilio de la colonia Pensiones Civiles del Estado, en la ciudad de Chihuahua.

Esta representación social expuso ante la Juez de Control conocedora de la causa penal, suficientes datos de prueba consistentes en informes policiales, entrevistas y periciales que acreditaban la posible participación del imputado en nueve hechos de violencia psicológica, física y patrimonial contra su pareja sentimental y sus hijos.

Ante los argumentos incriminatorios, la Juez resolvió la situación jurídica del imputado, misma que enfrentará bajo la medida cautelar de prisión preventiva en el Cereso de Aquiles Serdán.

Cabe mencionar que el imputado fue detenido con una orden de aprehensión cumplimentada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación en la colonia Martín López, en la ciudad de Chihuahua.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)