Vinculan a proceso a imputado por tentativa de homicidio de dos masculinos

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Irving Antonio E. C., por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, cometido a dos masculino, el 22 de marzo del año en curso, en el fraccionamiento Paseos del Alba, en Ciudad Juárez.

A través de datos de prueba y la argumentación jurídica, el agente del Ministerio Público de la Unidad de Delitos Contra la Vida, acreditó la posible participación del imputado, en la conducta delictiva cometida.

De acuerdo con la investigación ministerial, el probable responsable, junto con diversos sujetos, disparó un arma de fuego contra las víctimas, quienes lograron salir ilesos de la agresión.

El imputado Irving Antonio E. C., fue detenido con una orden de aprehensión y en la continuación de la audiencia inicial, el Juez de Control conocedor de la causa penal, resolvió que enfrentará un proceso bajo la medida cautelar de prisión preventiva, para lo cual se fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).