Vinculan a proceso a imputado por robo agravado a OXXO

La Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Robo de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Héctor Manuel R.B., por el delito de robo agravado, cometido a una tienda de conveniencia ubicada en la Avenida San Felipe, en la ciudad de Chihuahua.

El pasado viernes 16 de enero se resolvió la situación jurídica del imputado en la causa penal 3635/2025, tras acreditarse su probable responsabilidad en el robo cometido el 28 de agosto de 2025.

Los datos de prueba expuestos por el agente del Ministerio Público, establecen que ese día, aproximadamente a las 17:59 horas, el imputado utilizó un objeto similar a un arma de fuego, para robarle a las cajeras la cantidad de 19 mil 344 pesos, y a un cliente, su cartera.

Por medio de las indagatorias realizadas por elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), y la Unidad de Inteligencia Policial de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), lograron identificar e individualizar a Héctor Manuel R.B. como probable responsable de los citados hechos, siendo detenido el 15 de enero del año en curso con una orden de aprehensión.

Esta representación social refrenda su compromiso con la aplicación de la justicia, para resarcir el daño patrimonial a las víctimas, y aplicar el castigo a los responsables de los delitos.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).