Vinculan a proceso a imputado por homicidio en Guerrero

El Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, expuso suficientes datos de prueba para acreditar la probable responsabilidad del imputado Patrocinio U. Q., por homicidio calificado, delito por el que fue vinculación a proceso.

De acuerdo con la investigación ministerial, el 07 de junio de 2026, el imputado golpeó con un objeto contundente en la cabeza a Raúl C. L., de 20 años de edad, privándolo la vida, cuando se encontraban a la altura del kilómetro 6 de la carretera que conduce de La Junta a la cabecera municipal de Guerrero.

La detención del imputado de 19 años de edad, fue dentro del término de flagrancia por elementos de la Agencia Estatal de Investigación, en la comunidad de San Antonio de Sáenz, en el citado municipio.

El Juez de Control conocedor de la causa penal, resolvió la situación jurídica del imputado, imponiéndole también la medida cautelar de prisión preventiva.

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente reitera su compromiso de trabajar en favor de la sociedad en la investigación y persecución de delitos, así como llevar ante los tribunales a los responsables de cometerlos.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).