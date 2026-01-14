Vinculan a proceso a imputado por homicidio de un masculino en parada de autobús

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo un auto de vinculación a proceso, dictado en contra del imputado Juan Manuel R. H., por el delito de homicidio calificado, cometido el 06 de enero de 2026, en la parada de camiones ubicada en el cruce de los boulevard independencia y Zaragoza, de la colonia Manuel Valdez, en Ciudad Juárez.

Con base en los datos recopilados por el agente del Ministerio Público de la Unidad de Delitos Contra la Vida, se acreditó la probable responsabilidad del imputado por la muerte de un masculino por heridas causadas por disparo de arma de fuego.

El imputado fue detenido en los términos de la flagrancia por elementos de la Secretaria de Seguridad Pública Municipal.

El Juez de Control consideró suficientes los datos de prueba expuestos por la representación social para resolver la situación jurídica del imputado, misma que enfrentará bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).