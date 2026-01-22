Vinculan a proceso a imputado por homicidio cometido en Juárez

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo un auto de vinculación a proceso, dictado en contra del imputado Edgar Israel H. C., por el delito de homicidio calificado, el 02 de mayo del 2025, en calle la calle Puerto Dover y Puerto Lisboa de la colonia Tierra Nueva II, en Ciudad Juárez.

Con base en los datos de pruebas expuestos por un Agente del Ministerio Público, se acreditó la probable responsabilidad del imputado en la muerte de Juan Pablo R. D., quien falleció en un nosocomio de la localidad, momentos después de que fue herido con disparos de proyectil de arma de fuego.

El 11 de enero de 2026, elementos de la Agencia Estatal de Investigación notificaron al imputado la orden de aprehensión girada en su contra por los citados hechos.

El Juez de Control conocedor de la causa penal, consideró lo expuesto por la representación social para resolver la situación jurídica del imputado, misma que enfrentará bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

Para el cierre de la investigación complementaria, el Juez otorgó un plazo de cuatro meses.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).