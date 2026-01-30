Vinculan a proceso a imputado por homicidio calificado en colonia Punta Oriente

El imputado no se presentó a la audiencia, por lo que se giró una segunda orden de aprehensión para su captura

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Jorge Raúl A. G., alias “La Rata”, por el delito de homicidio calificado, cometido a un masculino

el 1 de enero del 2026, en la calle Punta La Gayta, frente al numeral 9113, de la colonia Punta Oriente, en la ciudad de Chihuahua.

Con las investigaciones del homicidio, efectuadas por la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida, se individualizó la posible participación de Jorge Raúl A. G., y se solicitó la orden de aprehensión con la que fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigación, el pasado lunes 26 de enero, en la calle 14 y Niños Héroes, de la ciudad de Chihuahua.

El martes 27 de enero, fue llevado a la audiencia en donde un agente del Ministerio Público formuló imputación en contra Jorge Raúl A. G., quien de acuerdo a la investigación ministerial disparó con un arma de fuego a la víctima.

Audiencia en la que la representación social, solicitó a la Juez de Control conocedora de la causa penal 120/2026, la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva al imputado, no obstante, la juzgadora le otorgó la libertad bajo las reservas de ley.

Este viernes, el imputado debía presentarse a la continuación de la audiencia inicial, sin embargo, al no presentarse, en ausencia fue vinculado a proceso y declarado prófugo de la justicia, por lo que se giró una nueva orden de aprehensión para su captura.

Gracias a las acciones de investigación y ejecución de los elementos policiacos, se continúa la búsqueda del resto de los involucrados para llevarlos ante la justicia.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).