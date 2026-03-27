Vinculan a proceso a imputado por golpiza a menor de 1 año 10 meses de edad en Tomochi

El Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, expuso datos de prueba que fueron considerados por un Juez de Control para dictar auto de vinculación a proceso contra el imputado Uziel V. S., por los delitos de violencia agravada y lesiones agravadas calificadas.

De acuerdo a las indagatorias ministeriales, el imputado de 21 años de edad, cometió los delitos a las víctimas, Juana G. C., y a un menor de 1 año y 10 meses de edad, a quienes agredía continuamente en el domicilio familiar, en el poblado de Tomochi, municipio de Guerrero.

Las indagatorias ministeriales establecen que agredió físicamente al niño, quien presenta diversas lesiones y costras de heridas recientes y antiguas, también, derivado de las agresiones, el menor de edad tiene una deformidad evidente en el femur izquierdo que le impide mantenerse de pie.

Indagatorias que refieren que, del 07 al 21 de marzo del 2026, el imputado, realizó actos de poder con el fin de controlar y agredir de manera física y psicológica a quien en ese momento era su pareja sentimental.

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente, reitera su compromiso de trabajar en favor de la sociedad en la investigación y persecución del delito, así como llevar ante los tribunales a los responsables de cometerlos.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).