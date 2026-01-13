Vinculan a proceso a imputado por feminicidio en grado de tentativa y violencia familiar en Parral

El Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Sur, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Salvador B. S., por los delitos de feminicidio en grado de tentativa y violencia familiar, cometidos en perjuicio de dos víctimas.

De acuerdo con la imputación expuesta por la representación social ante la Jueza del Tribunal Especializado en Violencia de Género en el Distrito Judicial Hidalgo, el imputado agredió física y psicológicamente a las víctimas, además de intentar privar de la vida a una de ellas, en hechos ocurridos el 07 de diciembre de 2025, en el sector conocido como Albergue San Andrés, en la ciudad de Parral.

En seguimiento a las indagatorias, fue detenido el imputado mediante una orden de aprehensión cumplimentada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación el 07 de enero del 2026.

La Jueza conocedora de la causa penal, resolvió la situación jurídica del imputado, misma que enfrentará bajo la medida cautelar de prisión preventiva en el Cereso.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)