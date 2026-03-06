Vinculan a proceso a imputado por extorsionar con 30 mil pesos a un hombre

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo la vinculación a proceso en contra de *José Manuel G. R.* , tras acreditar con datos de prueba, su responsabilidad penal en el delito de extorsión agravada, cometido en perjuicio de un masculino, en Ciudad Juárez.

Durante la continuación de la audiencia inicial, el agente del Ministerio Público de la Unidad de Combate al Delito de Extorsión, presentó antecedentes de investigación razonables por el hecho delictivo ocurrido la noche del 03 de diciembre del 2025.

La investigación ministerial indica que el imputado, junto contras personas, interceptaron a la víctima cuando tripulaba un vehículo marca Ford línea Ranger, color gris, modelo 1995, por la calle Refugio de la Libertad de la colonia Parajes del Sur.

En el lugar, detenida la marcha, la amenazaron con armas de fuego para obligarla a subir a un camión de transporte, momento en la que la despojan de sus pertenencias y de su pick up, al tiempo que le dijeron que sus familiares tenían que entregar 30 mil pesos, o lo matarían.

El pasado 27 de febrero, en el cruce de las calles Refugio de la Libertad y Mar de Plata, de la colonia Parajes del Sur, elementos de la Agencia Estatal de Investigación detuvieron a José Manuel G. R., a través de una orden de aprehensión.

El órgano jurisdiccional conocedor de la causa penal 117/2026, ratificó la prisión preventiva, resolvió la situación jurídica y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).