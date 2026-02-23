Vinculan a proceso a imputado por el robo de una bicicleta

La Unidad de Investigación del Delito de Robo, de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Juan Alejandro G. R., por el delito de robo simple.

Las investigaciones ministeriales, establece que el ahora sentenciado se apoderó de una bicicleta que se encontraba en el exterior de un local comercial, en hechos registrados el 15 de febrero de 2026, aproximadamente a las 15:50 horas, en la calle Melchor Guaspe de la colonia Dale, en la ciudad de Chihuahua.

El imputado fue detenido en el término de la flagrancia por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, quienes lo pusieron a disposición del agente del Ministerio Público que integró la carpeta de investigación y la judicializó bajo la causa penal 428/2026.

Con base en los datos de prueba expuestos por la representación Social, el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos conocedor de la causa penal, resolvió la situación jurídica del imputado, misma que enfrentará bajo la medida cautelar de prisión preventiva

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).