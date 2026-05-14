Vinculan a proceso a hombre por maltrato a animal de compañía

• Lesionó a una yegua con un hacha

La Fiscalía Zona Occidente, obtuvo la vinculación a proceso del imputado David O. R., de 19 años de edad, por el delito de maltrato animal, cometido en la localidad Presón de Golondrinas, municipio de Madera.

Datos de prueba expuestos por un agente del Ministerio Público, establecen que el 10 de mayo del 2026, el imputado atacó con un hacha a una yegua que tenía amarrada de un poste, causándole heridas en la cabeza y el cuerpo.

El imputado fue detenido en el término de la flagrancia, con manchas de sangre en su playera y sosteniendo el hacha con su mano derecha, mientras que a la yegua sangraba.

Con base en lo expuesto por la representación social, el Juez de Control conocedor de la causa penal, resolvió la situación jurídica del imputado, misma que enfrentará bajo la medida cautelar de prisión preventiva, y fijó un plazo de dos meses para el cierre de investigación complementaria.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).