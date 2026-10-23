Vinculan a proceso a César Jáuregui por ejercicio ilegal del servicio público

Chihuahua.— El juez de control Luis Alberto Simental Ortega vinculó a proceso al exfiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, por el delito de ejercicio ilegal del servicio público, dentro de la causa penal 3055/2026.

Tras un receso de más de dos horas, el juzgador señaló que existen datos de prueba relacionados con el delito, aunque reconoció que no hay un señalamiento directo contra Jáuregui por autorizar el nombramiento cuestionado.

En contraste, determinó que no existen elementos suficientes para acreditar el delito de coalición.

Jáuregui fue detenido el sábado pasado por la investigación relacionada con un operativo en El Pinal, Morelos, donde murieron cuatro elementos, dos de la AEI y dos de la CIA. El Ministerio Público sostiene que presuntamente tenía conocimiento de la participación de agentes estadounidenses en territorio estatal.