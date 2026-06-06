Vinculan a ex alcalde panista de Cuautla Jesús Corona; será juzgado por delincuencia organizada

La Fiscalía General de la República (FGR), aportó datos de prueba suficientes para que un juez federal con sede en Hermosillo, Sonora, dictara vinculación a proceso en contra de Jesús Corona Damián, alcalde de Cuautla, por lo que será juzgado por delincuencia organizada, extorsión y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Una vez que se cumplió el plazo para que la defensa del munícipe aportara pruebas que pudieran evitar su proceso penal, los argumentos de la FGR acreditaron inicialmente que Corona Damián está relacionado con integrantes del cártel de Sinaloa que operan en el oriente del estado de Morelos.

Corona Damián fue detenido con base en una orden de aprehensión que involucra a diversos funcionarios públicos y empresarios morelenses, luego de que la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y labores de inteligencia de instituciones que conforman el gabinete de seguridad, permitieran acreditar los vínculos con Júpiter Araujo, El Barbas, líder regional del cártel de Sinaloa.

Además de la vinculación a proceso, el juez ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que el alcalde permanecerá preso en el Centro Federal de Readaptación Social número 11, en Sonora.

Foto: Cristina Gómez Lima

El caso de Corona Damián se suma a una investigación federal que, apenas el pasado 27 de mayo, derivó en la vinculación a proceso de cinco funcionarios y ex funcionarios municipales de Morelos señalados por delincuencia organizada y extorsión.

Entre ellos figuran el alcalde de Atlatlahucan, Agustín “N”; el ex alcalde de Yecapixtla, Irving “N”; así como Horacio “N”, secretario municipal de Cuautla; Pablo Adrián “N”, oficial mayor del mismo ayuntamiento, y Jonathan “N”, tesorero municipal.

La próxima audiencia relacionada con los funcionarios ya vinculados fue programada para el 11 de junio. En el caso del alcalde de Cuautla, la autoridad judicial estableció un nuevo periodo de investigación para el desahogo de pruebas.

Conforme al principio de presunción de inocencia, Jesús C. deberá ser considerado inocente mientras no exista una sentencia condenatoria firme emitida por autoridad judicial competente.