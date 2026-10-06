Vinculado a proceso por violación agravada de un niño de siete años

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Efraín Ulises G. G., por el delito de violación agravada, cometido a un menor de edad, en Ciudad Juárez.

Con base en datos de prueba y argumentos jurídicos expuestos por un agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Violencia Familiar, Delitos Sexuales, y contra la Trata de Personas, se acreditó la probable responsabilidad del imputado.

De acuerdo a la investigación, el 13 de julio del 2020, el imputado agredió sexualmente a un menor de siete años de edad, en el interior de un domicilio de la colonia Zaragocita.

Conducta delictiva por la que fue detenido con una orden de aprehensión cumplimentada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación.

El Juez de Control conocedor de la causa penal, ratificó la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva al imputado y resolvió su situación jurídica, además, fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).