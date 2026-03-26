Vinculado a proceso por robo a local comercial en la colonia Misael Núñez

La Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Robo, de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Juan Carlos B. G., por el delito de robo agravado.

En la continuación de la audiencia inicial, un agente del Ministerio Público acreditó la probable responsabilidad del imputado en la causa penal 704/2026.

De acuerdo a la investigación ministerial, el 16 de marzo de 2026, Juan Carlos B. G., rompió el cristal de la entrada de un local comercial ubicado en la calle Salvador Almanza, de la colonia Misael Núñez, en la ciudad de Chihuahua, para sustraer mercancía.

Hechos por los que fue sorprendido por un particular y detenido por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

El Juez de Control del Distrito Judicial Morelos conocedor de la causa penal, resolvió que el imputado enfrentará su proceso penal bajo la medida cautelar la de prisión preventiva, y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso en el combate a los delitos y la recuperación de bienes sustraídos ilegalmente, que puedan restituir el daño cometido al patrimonio de los ciudadanos.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).