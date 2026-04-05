Vinculado a proceso por presunto homicidio de una mujer en Chihuahua

Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, obtuvieron la vinculación a proceso penal en contra de *Enrique Alejandro M. A.,* por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado cometido en perjuicio de una mujer.

Agentes de la Unidad de Investigación de Feminicidios acreditaron que el imputado presuntamente privó de la vida mediante estrangulamiento, a Jennifer Lizeth C. J., de 37 años de edad, en hechos ocurridos el 05 de marzo del 2026 en la colonia Portal del Real en la ciudad de Chihuahua.

Fue detenido el 31 de marzo en la colonia Lealtad II, de la ciudad de Chihuahua, en donde se contó con el apoyo de la Unidad de Género de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y la Agencia Estatal de Investigación.

Ante los sólidos argumentos incriminatorios expuestos por esta representación social, el Juez conocedor de la causa penal en el Tribunal Especializado en Violencia de Género del Distrito Judicial Morelos, ordenó iniciarle un proceso penal y mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva en el CERESO de Aquiles Serdán.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)