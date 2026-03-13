Vinculado a proceso por la privación ilegal de un hombre en Parajes de San Isidro

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, a través de la Unidad de Investigación de Personas Ausentes y/o no Localizadas, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Lael C. M., por los delitos de privación de la libertad y portación ilegal de arma de fuego.

Durante la continuación de la audiencia inicial, el agente del Ministerio Público expuso datos de prueba que acreditan la probable responsabilidad del imputado, en hechos ocurridos la noche del pasado 08 de marzo, en un domicilio de las calles Volcán Nevado y Soneto 156, de la colonia Parajes de San Isidro, en Ciudad Juárez.

De acuerdo a la investigación, el imputado, junto con un menor de edad, mediante el uso de un arma de fuego, amenazaron a la víctima del sexo masculino, para ingresarlo al inmueble, en donde lo amarraron con un cable eléctrico e infringieron violencia psicológica sobre él.

Tras una denuncia ciudadana, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal rescataron a la víctima y detuvieron en flagrancia a Lael C. M., a quien le aseguraron un arma de fuego tipo fusil de calibre .223 milímetros.

El órgano jurisdiccional conocedor de la causa penal, resolvió la situación jurídica del imputado, quien permanecerá bajo la medida cautelar de prisión preventiva, asimismo, fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).