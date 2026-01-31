Vinculado a proceso por homicidio de un hombre abandonado en una carretilla

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo un auto de vinculación a proceso, dictado en contra del imputado Jesús Manuel V. M., por el delito de homicidio calificado, cometido a Juan José H. G., cuyo cuerpo sin vida fue localizado el 27 de septiembre del 2025, en una carretilla, en el fraccionamiento Las Haciendas, en Ciudad Juárez.

Las investigaciones ministeriales aportaron los datos de prueba con los que se acreditó la probable responsabilidad del imputado por el hecho criminal cometido la noche del 26 de septiembre del 2025, al interior de un domicilio de la calle Hacienda Concepción, en donde fue privado de la vida Juan José H. G., a golpes.

El pasado domingo 25 de enero, elementos de la Agencia Estatal de Investigación del Grupo de Ordenes de Aprehensión, detuvieron al imputado con una orden de aprehensión en la calle Desierto de Namibia, de la colonia Real del Desierto, en Ciudad Juárez.

El Juez de Control conocedor de la causa penal, resolvió la situación jurídica del imputado y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)