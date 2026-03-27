Vinculado a proceso por el homicidio de un hombre en la colonia Obrera

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, por medio del Agente del Ministerio Público, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Paulo G. D., por el delito de homicidio calificado, cometido en perjuicio de un masculino.

En la continuación de la audiencia inicial, a través de dictámenes periciales, documentos y entrevistas, se acreditó la probable participación del imputado en el hecho criminal registrado el pasado 08 de marzo, al interior de un domicilio de la calle Juan N. Subirán de la colonia Obrera, de Ciudad Juárez.

De acuerdo con la investigación ministerial, el imputado agredió con un bate de béisbol y un arma blanca, a José Antonio S. C., provocándole la muerte por traumatismo craneoencefálico.

El pasado 18 de marzo, elementos de la Agencia Estatal de Investigación detuvieron a Paulo G. D., con una orden de aprehensión en las calles Barranco Azul y Paloma de la colonia Toribio Ortega.

El Órgano jurisdiccional conocedor de la causa penal 1132/2026, ratificó la imposición de la médica cautelar de prisión preventiva al imputado y resolvió su situación jurídica, además, fijó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).