Vinculado a proceso por abuso sexual y violencia familiar en perjuicio de un menor de 5 años de edad

• Hechos se registraron en el fraccionamiento Jardines del Bosque en Ciudad Juárez

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo la vinculación a proceso en contra de Leopoldo Orlando R. M., por los delitos de abuso sexual y violencia familiar, ambos con penalidad agravada, cometidos en perjuicio de un menor de edad en hechos registrados en Ciudad Juárez.

Durante la continuación de la audiencia inicial, el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Investigación del Delito de Violencia Familiar, Delitos Sexuales, contra la Familia y Trata de Personas, expuso datos de prueba en los que se relaciona al imputado con los hechos suscitados el pasado 23 de julio de 2026, en un domicilio del fraccionamiento Jardines del Bosque.

Ese día, Leopoldo Orlando R. M., realizó actos de índole sexual, en contra de la víctima, un niño de 5 años de edad, además de agredirlo de manera física y psicológica.

El imputado, de 40 años de edad, fue detenido al cumplimentarle una orden de aprehensión por los mencionados delitos y puesto a disposición de la autoridad que lo requería.

El Juez de Control conocedor de la causa penal, resolvió su situación jurídica y enfrentará su proceso penal bajo la medida cautelar de prisión preventiva, para lo cual se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).