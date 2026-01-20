Venezuela ingresó los primeros 300 mdd por venta de petróleo en acuerdo con Estados Unidos

Caracas. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este martes que han ingresado al país los primeros 300 millones de dólares por venta de petróleo y que los mismos serán utilizados para estabilizar el mercado cambiario.

Durante la supervisión de una jornada de atención social en Caracas, Rodríguez precisó que estos recursos, de un total de 500 millones de dólares, se dirigirán a la banca nacional y al Banco Central de Venezuela.

“Esos primeros flujos serán utilizados y empleados a través del mercado cambiario de Venezuela, en la banca nacional y el Banco Central de Venezuela, justamente para consolidar y estabilizar el mercado y proteger el ingreso y el poder adquisitivo de nuestros trabajadores y de nuestras trabajadoras”, detalló.

La presidenta explicó que, de esta manera, el dinero servirá para “cubrir y financiar el ingreso y proteger el poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras de Venezuela, protegerlo de la inflación, protegerlo del impacto negativo de los vaivenes en el mercado cambiario”.

Los 500 millones de dólares a los que se refirió Rodríguez se corresponden con la información que circuló el pasado 14 de enero afirmando que el gobierno de Estados Unidos había realizado la primera venta de petróleo venezolano desde la invasión a Venezuela y secuestro del presidente Nicolás Maduro, ocurrida el 3 de enero.

El día 7 de enero, la estatal petrolera, Petróleos de Venezuela, había informado en un comunicado oficial que cursaba “una negociación con Estados Unidos para la venta de volúmenes de petróleo” y que este proceso se desarrollaba “bajo esquemas similares a los vigentes con empresas internacionales, como Chevron, y está basado en una transacción estrictamente comercial, con criterios de legalidad, transparencia y beneficio para ambas partes”.

Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que el Gobierno trabaja en una plataforma web que sirva como medo informativo sobre el dinero que ingrese por concepto de venta de petróleo, así como de las nuevas iniciativas de exploración y explotación de hidrocarburos.

“Allí se sabrá todo lo que ingrese y en que se ha gastado cada centavo para que la gente lo vea y pueda interpelarnos a todos”, resaltó.

Rechazo a la publicación de Trump

Más temprano, el Ministerio de Relaciones Interiores publicó en redes sociales la posición oficial del gobierno ante una publicación hecha en plataformas digitales por el presidente estadunidense, Donald Trump, que mostraba un mapa con Venezuela, Canadá y Groenlandia pintados con la bandera de Estados Unidos, en señal de que esos tres países le pertenecen.

“El Gobierno Nacional reafirma de manera categórica, que su República es y será la República Bolivariana de Venezuela”, reza el texto del despacho del Interior.

La publicación continuó con una convocatoria a todos los ciudadanos a una “acción simbólica de unidad” con el objetivo de “defender la integridad territorial y contrarrestar la desinformación”. Esta acción consiste en “colocar el mapa oficial de Venezuela, con sus ocho estrellas y la Guayana Esequiba, en historias y perfiles de redes sociales bajo la frase: ‘Unión perfecta por Venezuela Toda’”.