Vamos a insistir en que España debe pedir perdón: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió reconocer la grandeza cultural de México y el aporte de los pueblos indígenas y aseguró que todavía hace falta que se pidan disculpas por la discriminación, el racismo y clasismo durante el periodo de la colonia. “Hay algunos que deben reconocer que deben pedir perdón y vamos a seguir insistiendo en ello”.

Al encabezar el Plan de Justicia para los pueblos chichimecas y otomíes en La Cruz del Palmar, Guanajuato, la mandataria aseguró que con la conquista hubo mucha discriminación a los pueblos indígenas, pero ahora en los gobierno de la Cuarta Transformación se le da reconocimiento a sus pueblos y los valores que aportan y los 300 años de colonia.

“El pueblo de México decidió que quería ser una nación soberana e independiente, después de 300 años de colonia, después de aquella invasión española que se tradujo en lo que llamamos la conquista, que no conquistó todo porque permaneció el valor, la cultura de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas de México”.

En su discurso, resaltó el libro que escribió el ex presidente Andrés Manuel López Obrador y leyó un fragmento de Grandeza, en el que hace un recorrido por la historia universal y de las grandes civilizaciones y el tributo a los pueblos originarios del México antiguo.

Agradeció los esfuerzos que inició el ex presidente Andrés Manuel López Obrador y pidió a los asistentes enviarle un aplauso y el reconocimiento, que dijo, inició con los planes de justicia para el pueblo yaqui y hasta pidió perdón por las atrocidades que se cometieron en el pasado.

Sheinbaum Pardo destacó la lucha durante las tres transformaciones en el país, pero lo que caracteriza a la Cuarta Transformación, recupera los derechos sociales y la propiedad de los recursos naturales, además del reconocimiento a los pueblos indígenas, pero con el humanismo mexicano. “Es ahora en la Cuarta Transformación que en la Constitución están con todos sus derechos los pueblos indígenas y afrodescendientes. No es menor, es muy importante”, destacó.

Por ello, apuntó es que se llevan a cabo los planes de justicia, pues no es suficiente plasmarlos en la Constitución, también se requiere que el gobierno trabaje con los pueblos y de manera conjunta determinar qué necesitan. Por eso, dijo que este día se entrega el reconocimiento de un nuevo ejido, Nuevo Cruz del Palmar que además resuelve de manera pacífica un conflicto histórico.

Con información de Milenio