Usaron mismo calibre para 3 homicidios en Cuauhtémoc, investigan posible relación

El Fiscal de Distrito en la Zona Occidente, Juan Carlos Portillo Coronado, dio a conocer que revisan las cámaras “Centinela” para identificar los vehículos que participaron en los hechos delictivos registrados ayer lunes en la ciudad de Cuauhtémoc, que causaron la muerte de tres masculinos.

Luego de participar en la reunión mensual de la Mesa Ciudadana de Seguridad, el Fiscal informó a los representantes de los medios de comunicación, que en los tres eventos hay coincidencia en el calibre de las balas, siendo .223mm, por lo que están en la espera de los resultados de las periciales balísticas para conocer si se utilizó la misma arma de fuego.

Asimismo, señaló al menos en uno de los casos, ya tienen información preliminar que lo relaciona con actividades de narcomenudeo.

El Fiscal dio a conocer que durante la reunión de seguridad se acordaron acciones interinstitucionales para la prevención y contención de estos hechos, así como reforzar la actuación de las instituciones.