Urge se den facultades a la GN para ser primeros respondientes en temas de narcotráfico aquí: Alcalde

Ante el pico de violencia en este 2026, donde enero cerró con 36 homicidios dolosos, el alcalde Marco Bonilla dejó claro que hay un plan estratégico que se elaboró desde el mes de enero.

Explicó que la tendencia al día de hoy es que solamente hay un homicidio. “Al mes pasado, a esta fecha, si mal no lo recuerdo, llevábamos ocho o nueve. Entonces ahí vamos ya con los ajustes. Nosotros hemos estado presionando porque así sea y hemos estado sentados en la mesa donde participamos todas las organizaciones, pero la estrategia de combate a la delincuencia organizada, entre ellos a los narcomenudistas, debería ser y emanar de la Guardia Nacional”.

Recordó Bonilla Mendoza que, en México, propios gobernadores han pedido al Poder Legislativo, se de voto de confianza para darle facultades a la Guardia Nacional para que ellos fueran los primeros respondientes en materia de delincuencia organizada

“Sobre todo que es clarísimo que hay una pugna de la delincuencia organizada de un cártel contra otro cártel, o inclusive de los mismos cárteles por la llegada de ustedes saben del cártel que viene proveniente de Durango, pues es justamente el gobierno federal. Es evidente y público que es un pleito entre delincuencia organizada y bueno pues esperamos ahora sí el que el gobierno federal ponga atención en este tema en Chihuahua capital y en todo el estado y podamos tener una estrategia clara y también refuerzos por supuesto de fuerzas federales para poder brindarle mayor seguridad a las y a los chihuahuenses”.