Unidad Especializada en Delitos de Género fortalece la protección a mujeres en Chihuahua Capital

En Chihuahua Capital, la protección de las mujeres es una prioridad que se fortalece todos los días gracias al compromiso y la valentía de los elementos adscritos a la Unidad Especializada en Delitos de Género de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

Actualmente, esta unidad brinda atención especializada en casos de delitos sexuales, feminicidios y personas ausentes, actuando con sensibilidad, profesionalismo y enfoque humano ante cada situación.

Además de la intervención operativa, se ofrece acompañamiento integral a las víctimas, así como su canalización a las instancias correspondientes, de acuerdo con sus necesidades, garantizando atención oportuna y seguimiento puntual.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de trabajar por la seguridad, la justicia y el bienestar de las mujeres chihuahuenses.