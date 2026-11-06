“Una sentencia no es una sugerencia”: Sasha Sokol acusa a Luis de Llano de desafiar orden judicial

La representación legal de Sasha Sokol informó que emprenderá nuevas acciones legales en contra del productor Luis de Llano Macedo, luego de que este difundió un video el 2 de noviembre de 2026 con una supuesta disculpa pública, en el que presuntamente se desacatan los términos y el procedimiento establecidos por las autoridades judiciales.

A través de un comunicado divulgado en redes sociales la mañana del viernes 6 de noviembre de 2026, la defensa de la cantante señaló que la resolución emitida por la justicia, incluyendo la ratificación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), es cosa juzgada y firme, sin embargo, acusó que el productor busca burlar la sentencia y revictimizar a la artista al alterar el sentido de la disculpa ordenada por el tribunal.

Las tres violaciones señaladas por la defensa de Sasha Sokol

El equipo legal de Sasha Sokol detalló los puntos clave que constituyen el desacato judicial por parte de De Llano:

Modificación del fondo de la disculpa: El Juzgado competente había aprobado previamente el texto exacto que el productor debía emitir. Según la defensa, el video publicado por De Llano utiliza un lenguaje con el que pretende «sustituir el reconocimiento de su posición de poder y responsabilidad por expresiones que presentan lo ocurrido como una relación entre iguales», alterando el fondo de la condena civil.

Violación al protocolo antirevictimización: La jueza de la causa había dispuesto un procedimiento estricto: De Llano debía entregar la grabación primero al Juzgado para que Sokol la revisara y, únicamente tras la aprobación judicial, proceder a su difusión. El productor omitió este paso e hizo público el material de manera unilateral.

Reiterada desobediencia y desacato: El informe recuerda que Luis de Llano acumula diversas medidas de apremio por desobedecer las órdenes de los tribunales, entre las que se incluyen multas económicas y un arresto ejecutado el pasado 2 de septiembre de 2026.

La representación legal de Sasha Sokol enfatizó que una sentencia firme «es una orden judicial, no una sugerencia» y que la disculpa pública no constituye una concesión del agresor, sino un derecho restituido a la víctima.

Ante este panorama, la defensa confirmó que solicitará la aplicación de nuevas medidas legales hasta lograr el cumplimiento íntegro de la resolución y que el productor asuma la responsabilidad en los términos mandatados por el Poder Judicial.