Última semana para ser parte del PAAM 2026: DIF Municipal

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del DIF, recuerda que esta es la última semana de recepción de documentos para la convocatoria del Programa Alimentario y de Desarrollo Humano del Adulto Mayor (PAAM) edición 2026.

La atención se realizará de manera alfabética según la primera letra del apellido del solicitante, conforme al siguiente calendario:

M – N – Ñ: lunes 16 de febrero

O – P – Q: martes 17 de febrero

R – S – T: miércoles 18 de febrero

U – V – W: jueves 19 de febrero

X – Y – Z: viernes 20 de febrero

Las personas interesadas deberán presentar original y copia de la siguiente documentación para su cotejo:

CURP con código QR.

Identificación oficial vigente, con domicilio en el Municipio de Chihuahua.

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses.

Estudio socioeconómico elaborado por personal del DIF Municipal al momento de realizar la solicitud de ingreso al programa, debidamente firmado por la persona solicitante o su representante.

En caso de que la persona solicitante no pueda acudir personalmente, podrá designar a un representante, quien deberá presentar:

Escrito libre o carta poder firmada.

Identificación oficial vigente del representante.

La recepción se llevará a cabo del lunes 9 al viernes 20 de febrero, en un horario de 9:00 a 15:00 horas, en los siguientes lugares:

Zona Norte

Centro Social Genaro Vázquez

Centro Comunitario Riberas de Sacramento

Centro Comunitario Sahuaros

Centro Deportivo Tricentenario

Zona Sur

Comandancia de Policía Municipal Sur

Centro de Desarrollo Familiar Punta Oriente

Centro Comunitario Vistas Cerro Grande

Centro Comunitario Cerro de la Cruz

Zona Centro

Auditorio Municipal

Gimnasio de Deporte Adaptado

En el caso de la zona rural, la Dirección de Desarrollo Rural apoyará el proceso a través de presidentes y comisarios seccionales, quienes auxiliarán al DIF Municipal durante el mismo periodo de recepción e informarán oportunamente el lugar y horario para la entrega de documentos.

Para mayores informes, las personas interesadas pueden comunicarse al 072, extensión 2244, en un horario de 9:00 am a 3:00 pm, de lunes a viernes.