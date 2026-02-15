Última semana para ser parte del PAAM 2026: DIF Municipal

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del DIF, recuerda que esta es la última semana de recepción de documentos para la convocatoria del Programa Alimentario y de Desarrollo Humano del Adulto Mayor (PAAM) edición 2026.

La atención se realizará de manera alfabética según la primera letra del apellido del solicitante, conforme al siguiente calendario:

  • M – N – Ñ: lunes 16 de febrero
  • O – P – Q: martes 17 de febrero
  • R – S – T: miércoles 18 de febrero
  • U – V – W: jueves 19 de febrero
  • X – Y – Z: viernes 20 de febrero

Las personas interesadas deberán presentar original y copia de la siguiente documentación para su cotejo:

  • CURP con código QR.
  • Identificación oficial vigente, con domicilio en el Municipio de Chihuahua.
  • Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses.
  • Estudio socioeconómico elaborado por personal del DIF Municipal al momento de realizar la solicitud de ingreso al programa, debidamente firmado por la persona solicitante o su representante.
  • En caso de que la persona solicitante no pueda acudir personalmente, podrá designar a un representante, quien deberá presentar:
  • Escrito libre o carta poder firmada.
  • Identificación oficial vigente del representante.

La recepción se llevará a cabo del lunes 9 al viernes 20 de febrero, en un horario de 9:00 a 15:00 horas, en los siguientes lugares:

Zona Norte

  • Centro Social Genaro Vázquez
  • Centro Comunitario Riberas de Sacramento
  • Centro Comunitario Sahuaros
  • Centro Deportivo Tricentenario

Zona Sur

  • Comandancia de Policía Municipal Sur
  • Centro de Desarrollo Familiar Punta Oriente
  • Centro Comunitario Vistas Cerro Grande
  • Centro Comunitario Cerro de la Cruz

Zona Centro

  • Auditorio Municipal
  • Gimnasio de Deporte Adaptado

En el caso de la zona rural, la Dirección de Desarrollo Rural apoyará el proceso a través de presidentes y comisarios seccionales, quienes auxiliarán al DIF Municipal durante el mismo periodo de recepción e informarán oportunamente el lugar y horario para la entrega de documentos.

Para mayores informes, las personas interesadas pueden comunicarse al 072, extensión 2244, en un horario de 9:00 am a 3:00 pm, de lunes a viernes.

