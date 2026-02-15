Última semana para ser parte del PAAM 2026: DIF Municipal

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del DIF, recuerda que esta es la última semana de recepción de documentos para la convocatoria del Programa Alimentario y de Desarrollo Humano del Adulto Mayor (PAAM) edición 2026.
La atención se realizará de manera alfabética según la primera letra del apellido del solicitante, conforme al siguiente calendario:
- M – N – Ñ: lunes 16 de febrero
- O – P – Q: martes 17 de febrero
- R – S – T: miércoles 18 de febrero
- U – V – W: jueves 19 de febrero
- X – Y – Z: viernes 20 de febrero
Las personas interesadas deberán presentar original y copia de la siguiente documentación para su cotejo:
- CURP con código QR.
- Identificación oficial vigente, con domicilio en el Municipio de Chihuahua.
- Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses.
- Estudio socioeconómico elaborado por personal del DIF Municipal al momento de realizar la solicitud de ingreso al programa, debidamente firmado por la persona solicitante o su representante.
- En caso de que la persona solicitante no pueda acudir personalmente, podrá designar a un representante, quien deberá presentar:
- Escrito libre o carta poder firmada.
- Identificación oficial vigente del representante.
La recepción se llevará a cabo del lunes 9 al viernes 20 de febrero, en un horario de 9:00 a 15:00 horas, en los siguientes lugares:
Zona Norte
- Centro Social Genaro Vázquez
- Centro Comunitario Riberas de Sacramento
- Centro Comunitario Sahuaros
- Centro Deportivo Tricentenario
Zona Sur
- Comandancia de Policía Municipal Sur
- Centro de Desarrollo Familiar Punta Oriente
- Centro Comunitario Vistas Cerro Grande
- Centro Comunitario Cerro de la Cruz
Zona Centro
- Auditorio Municipal
- Gimnasio de Deporte Adaptado
En el caso de la zona rural, la Dirección de Desarrollo Rural apoyará el proceso a través de presidentes y comisarios seccionales, quienes auxiliarán al DIF Municipal durante el mismo periodo de recepción e informarán oportunamente el lugar y horario para la entrega de documentos.
Para mayores informes, las personas interesadas pueden comunicarse al 072, extensión 2244, en un horario de 9:00 am a 3:00 pm, de lunes a viernes.