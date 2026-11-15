Trump, Xi y Putin planean reunión trilateral sin precedentes en China

Los líderes de las mayores potencias nucleares del mundo: Donald Trump, presidente de EU; Xi Jinping, mandatario chino y su contraparte de Rusia, Vladimir Putin. Foto Ap

Washington. Los mandatarios de Estados Unidos, China y Rusia planean reunirse el próximo jueves al margen de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacíficode la próxima semana en Shenzhen, China, un encuentro sin precedentes entre los jefes de las mayores potencias nucleares del mundo.

Aunque la reunión marcaría un momento singular, algunos analistas señalan que hay pocas expectativas de que las conversaciones conduzcan a grandes avances y afirman que pesarán más en el simbolismo que en la sustancia.

La Casa Blanca confirmó el viernes los planes para la cumbre entre Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin, la cual se daría en un momento complicado en las relaciones entre los tres países.

Trump ha tratado cálidamente a Xi tras alcanzar una tregua en su breve guerra comercial del año pasado y pese a las diferencias por la guerra de Estados Unidos contra Irán y otras tensiones entre las principales potencias económicas del mundo.

De forma similar, Trump ha intentado construir su relación con Putin, aun cuando el presidente ruso ha persistido en su guerra con Ucrania, que comenzó hace casi 5 años, y pese a que Moscú ha profundizado su asociación militar, de inteligencia y diplomática con Irán.

El presidente estadunidense ha insistido en que una reunión así brindaría una oportunidad para que los tres líderes hablen sobre la guerra de Estados Unidos contra Irán y sobre su objetivo de alcanzar un acuerdo tripartito respecto a sus arsenales nucleares.

Trump sí planea hablar sobre la guerra con Irán con Xi y Putin, pero evitará hablar sobre Ucrania, dijo el funcionario estadunidense.