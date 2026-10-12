Trump reitera su dudosa promesa de enviar cheques de 5 mil dólares a los adultos si los republicanos mantienen el Congreso

Ante un supuesto éxito económico que vive EU, el presidente Donald Trump ofreció apoyos de 5 mil dólares a cada estadunidense si los republicanos mantienen el control del Congreso. Foto Ap

Washington. El presidente Donald Trump reiteró este lunes su dudosa promesa de enviar cheques de 5 mil dólares a todos los estadunidenses si los republicanos mantienen el control del Congreso el próximo mes, al tiempo que advierte que una victoria demócrata traería consigo “una depresión económica”.

“Voy a dar 5 mil dólares a todos los ciudadanos adultos de los Estados Unidos de América ”, indicó Trump en el video de 42 segundos, que fue publicado por la Casa Blanca este lunes en su cuenta X, que rara vez utiliza.

“Las políticas demócratas no permitirán que esto suceda. De hecho, todo lo contrario. Van a subirles los impuestos. Si ganan los demócratas, habrá una depresión económica. Si ganan los republicanos, cada uno tendrá 5 mil dólares en el bolsillo y nuestro país experimentará un éxito económico sin precedentes”, agregó.

El video deja claro lo que Trump se negó a decir el miércoles pasado en el Despacho Oval, cuando The Independent le preguntó si estaba enviando dinero a los estadunidenses con la esperanza de que votaran por su partido.

En aquel momento, no respondió directamente a la pregunta, sino que afirmó que los pagos eran una recompensa por el supuesto éxito económico del país, que había sido objeto de fraude.

“Lo que estamos haciendo es lograr un crecimiento tremendo. Tenemos el mayor crecimiento de cualquier país, quizás de toda la historia”, afirmó en la conferencia. “Somos capaces de hacer esto, algo que los demócratas no pueden hacer, porque no habrían podido utilizar los aranceles con tanta inteligencia como nosotros lo hicimos”.

Cinco días después, su propia cuenta en redes sociales les decía a los votantes que el pago dependía de cómo votaran.