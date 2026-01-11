Trump planea reunión con su gabinete posibles acciones en Irán: WSJ

El presidente estadounidense, Donald Trump, planea una reunión el próximo martes con un grupo de altos funcionarios sobre las posibles acciones del Gobierno de EE.UU. para responder a la represión en las protestas de Irán, según informó este domingo The Wall Street Journal.

La reunión del martes será la primera “discusión formal” de Trump sobre el asunto con su gabinete, e incluirá a los secretarios de Estado, Marco Rubio, y de Guerra, Pete Hegseth, y el presidente del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, indica el diario, que cita fuentes gubernamentales.

Esa discusión abordará acciones como “potenciar fuentes ‘online’ contra el Gobierno, desplegar ciberarmas secretas contra sitios (web) del Ejército iraní y civiles, imponer más sanciones al régimen y bombardeos militares”, agregaron esas fuentes gubernamentales.

Por otra parte, el diario digital Politico señala que no se espera que Trump tome una decisión final en la reunión, porque las deliberaciones están en una fase temprana, ni que el presidente envíe tropas a Irán.

Este medio, que cita también fuentes gubernamentales, dice que se abordarán “algunas (acciones) cinéticas y muchas no cinéticas”. Las primeras se refieren a acciones militares que usan la fuerza física de un proyectil sin necesidad de explotar, y las segundas a opciones cibernéticas o encubiertas.

Trump ofreció ayer en un mensaje en Truth Social la “ayuda” de su Gobierno para la “libertad” de Irán y anteriormente ha advertido de una posible intervención en el país ante la violencia ejercida contra los manifestantes, que suman ya cientos de fallecidos.

El presidente del parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalibaf, advirtió este domingo de que, en caso de un ataque estadounidense sobre Irán, “tanto los territorios ocupados (Israel) como todos los centros militares, bases y barcos” de EE.UU e Israel en la región “serán objetivos legítimos”.

Al menos 538 personas han muerto, según datos de la ONG Human Rights Activists News Agency (HRANA), con base en Estados Unidos, en las manifestaciones que empezaron el pasado 28 de diciembre por la crisis económica y que se han propagado por todo el país y el extranjero.

Con información de EFE