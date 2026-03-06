Trump encabezará en Washington cumbre Escudo de las Américas con líderes de AL

Ciudad de México. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, participará este sábado 7 de marzo en la cumbre “Escudo de las Américas”, un encuentro que se celebrará en Doral, Florida y que estará encabezado por el presidente Donald Trump, informó el Departamento de Estado.

De acuerdo con el comunicado del Departamento de Estado, Washington recibirá a varios aliados del hemisferio occidental “para promover la libertad, la seguridad y la prosperidad en nuestra región”.

“Esta histórica coalición de naciones trabajará unida para impulsar estrategias que frenen la injerencia extranjera en nuestro hemisferio, las bandas y cárteles criminales y narcoterroristas, y la migración irregular y masiva”, añade el texto.

De acuerdo con los organizadores al encuentro asistirán:

• El presidente de Argentina, Javier Milei.

• El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira.

• El presidente electo de Chile, José Antonio Kast.

• El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles.

• El presidente de República Dominicana, Luis Abinader.

• El presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

• El presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

• El presidente de Guyana, Irfaan Ali.

• El presidente de Honduras, Nasry Tito Asfura.

• El presidente de Panamá, José Raúl Mulino.

• El presidente de Paraguay, Santiago Peña.

• La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar.